حكيم: أنا محظوظ لمشاركتي في 3 أوبريتات وطنية هذا العام

كتب : محمد عبدالجليل منذ 22 دقيقة

أكد المطرب حكيم، أنه محظوظ لمشاركته بالغناء في ثلاثة أوبريتات وطنية خلال أشهر قليلة.

وقال حكيم، "مشاركتي في الأوبريتات الثلاثة تأتي من إيماني بالدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في الظروف الصعبة التي تمر بها بلدي، خاصة وأن الأوبريتات الثلاثة حققت الأهداف المرجوة وحققت انتشارًا بين المصريين، حيث كان أولها (حبيبي يا وطن)، الذي قدمناه في الاحتفال بأعياد سيناء، وكان من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي وألحان وليد سعد، وقدمت خلاله أغنية بعنوان (مصر يا بلد الأمان)، وتقدم الحضور وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي".

وأوضح حكيم، "الأوبريت الثاني كان (تسلم الأيادي) من تأليف وتلحين الفنان مصطفى كامل، وقدمناه تحية للجيش المصري الذي ساند ودعم ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وكان أوبريت (قد الدنيا) مسك الختام في هذه الثلاثية الوطنية الرائعة بمناسبة الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور نحو 18 مطربًا وفنانًا من جميع أقطار الوطن العربي، في احتفالية ضخمة أقيمت في استاد الدفاع الجوي، حضرها كبار رجال الدولة وعدد من رؤساء ووزراء الدول العربية، وهو من تأليف جمال بخيت ونادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر".