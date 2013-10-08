أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

حكيم: أنا محظوظ لمشاركتي في 3 أوبريتات وطنية هذا العام

Google+ Print
حكيم: أنا محظوظ لمشاركتي في 3 أوبريتات وطنية هذا العام حكيم: أنا محظوظ لمشاركتي في 3 أوبريتات وطنية هذا العام

كتب : محمد عبدالجليل منذ 22 دقيقة

أكد المطرب حكيم، أنه محظوظ لمشاركته بالغناء في ثلاثة أوبريتات وطنية خلال أشهر قليلة.

وقال حكيم، "مشاركتي في الأوبريتات الثلاثة تأتي من إيماني بالدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في الظروف الصعبة التي تمر بها بلدي، خاصة وأن الأوبريتات الثلاثة حققت الأهداف المرجوة وحققت انتشارًا بين المصريين، حيث كان أولها (حبيبي يا وطن)، الذي قدمناه في الاحتفال بأعياد سيناء، وكان من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي وألحان وليد سعد، وقدمت خلاله أغنية بعنوان ( يا بلد الأمان)، وتقدم الحضور وقتها الفريق أول عبدالفتاح ".

وأوضح حكيم، "الأوبريت الثاني كان (تسلم الأيادي) من تأليف وتلحين الفنان مصطفى كامل، وقدمناه تحية للجيش المصري الذي ساند ودعم ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وكان أوبريت (قد الدنيا) مسك الختام في هذه الثلاثية الوطنية الرائعة بمناسبة الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بحضور نحو 18 مطربًا وفنانًا من جميع أقطار الوطن العربي، في احتفالية ضخمة أقيمت في استاد الدفاع الجوي، حضرها كبار رجال الدولة وعدد من رؤساء ووزراء الدول العربية، وهو من تأليف جمال بخيت ونادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة