مصرع تلميذ بطعنه من قلم رصاص داخل فناء مدرسة ‎بالاسكندرية

لقى تلميذ بالصف الاول الابتدائي بمدرسة المنشية البحرية بالمنتزة بالاسكندرية مصرعه صباح اليوم ، متأثرا بجرح طعنى بالرقبة بقلم رصاص واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تبين من التحقيقات ان التلميذ سقط قتيلا بطعنة نافذة فى الرقبة من قلم رصاص كان بحوزته اثناء جريه فى فناء المدرسة واتهم اهلية الطفل مدير المدرسة بالاهمال ، لإصراره على نقله بسيارة الاسعاف التى تأخر وصولها الى المدرسة حتى نزف الطفل دماءه .

كان العميد ابراهيم عبد العاطى مأمور قسم المنتزة اول تلقى اخطار مستشفى عقبة بن نافع بوصول تلميذ يبلغ من العمر 7 سنوات مصابا بجرح طعنى نافذ بالرقبة وتوفى متأثرا بجراحه بعد وصوله .

وتبين من الفحص ان الطفل كان بحوزته قلم رصاص واثناء لعبه فى فناء مدرسة المنشية البحرية تعثر وسقط على القلم الذى اخترق رقبته ، وان مدير المدرسة أستدعى سيارة الاسعاف التى وصلت متاخرة وتوفى الطفل بمجرد دخوله المستشفى.