حكم مباراة العروبة يرفض الاعتذار لجماهير النصر

رفض الحكم تركي الخضير الاعتذار لجماهير النصر السعودي عقب الانتقادات التي طالته بعد التعادل مع العروبة سلبيا في الجولة السادسة من الدوري.

وقال الخضير لصحيفة "الشرق" السعودية: "أحترم جماهير جميع الأندية السعودية، وأعرف مدى حبها لفرقها، ولن أعتذر لجماهير النصر لأن الأخطاء واردة في جميع المباريات سواء في الدوري السعودي أو الدوريات الخارجية".

وتابع "رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي لم يتحدث عن التحكيم عقب المباراة، بل لام لاعبي فريقه على التعادل".

وأضاف "هذه الانتقادات هدفها زعزعة التحكيم السعودي، ولكنها لن تزيد الحكام إلا ثقة في أنفسهم".

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.