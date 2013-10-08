مدرب العين: جيان يحتاج لاستعادة لياقته البدنية قبل مواجهة مصر

قال كيكي فلوريس المدير الفني للعين الإماراتي أن مهاجم الفريق الغاني جيان أسامواه يحتاج لاستعادة لياقته البدنية قبل مواجهة مصر في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل، قبل جولة الإياب يوم 19 نوفمبر.

ويعد جيان من أخطر أسلحة غانا الهجومية في مواجهة الفراعنة.

ولكنه استبدل في فوز العين الأخير على الشعب 3-1 في كأس الإمارات.

وقال فلوريس في مؤتمر صحفي: "جيان لاعب مهم للغاية، ومثله مثل أي مهاجم في الفريق لا يوجد فرق بين أحد، اللاعب في حاجة لاستعادة لياقته البدنية كي يعود جيان الذي يعرفه الجميع، يمرر ويعود للدفاع".