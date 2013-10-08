حوار 2 – النني يتحدث عن حلم برشلونة ورحلة إسرائيل

حلم الانتقال لبرشلونة.. وتفاصيل زيارة إسرائيل في مواجهة بازل لمكابي تل أبيب، يتحدث عنها محمد النني في الجزء الثاني والأخير من حواره مع FilGoal.com.

وتحدث النني عن فرص مصر في مواجهة غانا في الجزء الأول، طالعه من هنا.

النني انتقل إلى بازل يناير 2012 لينضم إلى زميله محمد صلاح، ومن وقتها حجز موقعا أساسيا في تشكيل الفريق السويسري.

ولكن كيف ينظر النني لمستقبله في أوروبا؟ وهل يشعر بالرضا عن تجربته المستمرة مع بازل؟ النني يجيب لزوار FilGoal.com.

حلم برشلونة

- كيف تقيم الفترة التي قضيتها مع بازل؟

.. أشعر بالرضا عن تجربتي مع بازل حتى الآن، والمسؤولين هنا يتحدثون معي بشكل جيد عن أدائي رغم أنني تعرضت لإصابتين قويتين مؤخرا، وأتمنى التطور في الفترة المقبلة.

- هل تلقيت عروضا في الفترة الماضية؟

.. حقيقة لا أعرف إذا كنت تلقيت عروضا أم لا، فأنا قلت لوكيل أعمالي أنني لن أناقش أي عروض قبل أن أكمل عاما في أوروبا على الأقل من أجل اكتساب الخبرة المطلوبة، فالصعود سريعا قد يعرضك للسقوط سريعا أيضا ولا استعجل خطوة ما بعد بازل.

- وما هو طموحك بعد بازل؟

.. أفكر في بازل حاليا ولكن طموحي هو اللعب في برشلونة رغم أن الأمر يبدو صعبا، ولكن أملي في ربنا كبير.

- إذا هل تفضل الكرة الإسبانية في أوروبا؟

.. أحب الكرة الإسبانية لأنها تتميز بالخططية، أما صلاح فيفضل الدوري الإنجليزي لأنه سريع .. وإن كنت أرى أن صلاح قادر على النجاح في أي دوري أوروبي.

رحلة إسرائيل

- كيف قابلت قرعة المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أوروبا التي أوقعت بازل في مواجهة مكابي؟

.. كنت أنظر للعب في إسرائيل بنظرة مختلفة لأنني أؤمن أن الهروب من الحرب ليس صائبا، فاللعب هناك وتسجيل هدف والسجود كما فعل صلاح أفضل من رفض السفر إلى هناك.

الفوز هناك كان يعني الانتصار دون أسلحة، فهي حرب نفسية وفوز بازل هناك كان بمثل انتصار لنا كمصريين على إسرائيل، ولذلك كان رأيي منذ القرعة أن أسافر إلى إسرائيل، ونقلت رأيي ذلك لصلاح.

- وهل تعرضت لمضايقات من لاعبي مكابي؟

.. نعم، من لاعب في مكابي كان يتقن اللغة العربية تحدث معي بشكل جيد جدا في مباراة سويسرا وعندما سافرنا إلى إسرائيل سبني.

- وماذا كان شعورك بعد الوصول إلى إسرائيل؟

.. شعرت برهبة بعد وصول الطائرة إلى المطار هناك.

- وما هي المواقف الغريبة التي تعرضت لها هناك؟

.. تعرضت لموقفين لا أنساهما، الأول عندما كنت أجلس على دكة البدلاء في المباراة ولذلك كنت أقرب للجماهير التي كانت تسبني وصلاح بالعربية.

والثاني كان في المطار، حيث احتفظ أمن المطار بجوار سفري لنصف ساعة لمضايقتي رغم أن أوراقي كانت سليمة.

- وفي الشوارع الإسرائيلية؟

.. لم نخرج من الفندق إلا لزيارة المسجد الأقصى مع أعضاء السفارة المصرية هناك، وتعرف علينا ضابط الحراسة على المسجد وطلب التصوير معي ومع صلاح وسمح لنا بالدخول بعدها.

- وكيف ترى حظوظ بازل في دوري الأبطال هذا الموسم؟

.. أتمنى الصعود عن مجموعتنا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وأن نحقق شيئا مشابها لما قدمناه في دوري أوروبا الموسم الماضي.