أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بلجيكي وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل الفيزياء لعام 2013

Google+ Print
بلجيكي وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل الفيزياء لعام 2013 بلجيكي وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل الفيزياء لعام 2013

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم، جائزة نوبل للفيزياء لعام 2013، الثلاثاء، إلى البلجيكي فرنسوا أنجليرت والبريطاني بيتر هيغز لأعمالهما حول «بوزون هيجز» وهو من الجزئيات الأولية.

وكوفئ العالمان البالغان من العمر 80 و84 عاما على التوالي، على أعمالهما التي أدت إلى «الاكتشاف النظري لألية تساهم في فهمنا لأصل كتلة الجسيمات دون الذرية والذي تم تأكيده في الفترة الأخيرة».

وفاز الأمريكيان جيمس روثمان وراندي شيكمان والألماني توماس سودوف، الإثنين، بجائزة نوبل للطب 2013 حسب ما أعلنت لجنة تحكيم الجائزة في ستوكهولهم.

وارتبط انجاز العلماء الثلاثة بنظام النقل داخل الخلايا «لكي تنقل الجزئيات إلى المكان المناسب في الخلية وفي الوقت المناسب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية