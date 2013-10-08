بلجيكي وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل الفيزياء لعام 2013

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم، جائزة نوبل للفيزياء لعام 2013، الثلاثاء، إلى البلجيكي فرنسوا أنجليرت والبريطاني بيتر هيغز لأعمالهما حول «بوزون هيجز» وهو من الجزئيات الأولية.

وكوفئ العالمان البالغان من العمر 80 و84 عاما على التوالي، على أعمالهما التي أدت إلى «الاكتشاف النظري لألية تساهم في فهمنا لأصل كتلة الجسيمات دون الذرية والذي تم تأكيده في الفترة الأخيرة».

وفاز الأمريكيان جيمس روثمان وراندي شيكمان والألماني توماس سودوف، الإثنين، بجائزة نوبل للطب 2013 حسب ما أعلنت لجنة تحكيم الجائزة في ستوكهولهم.

وارتبط انجاز العلماء الثلاثة بنظام النقل داخل الخلايا «لكي تنقل الجزئيات إلى المكان المناسب في الخلية وفي الوقت المناسب».