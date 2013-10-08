دراسة: سوق ألعاب الفيديو بالشرق الأوسط ستتعدى 500 مليون يورو عام 2017

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 13:33

كشفت الدراسة التي أجراها المسؤولون بمكتب "برايس - واترهاوس كوبر" الأمريكي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أكثر المناطق ديناميكية بالنسبة لسوق ألعاب الفيديو، التي مثلت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 442 مليون يورو، وستتعدى 550 مليون يورو عام 2017.

وجاء في الدراسة أيضا أن جنوب إفريقيا أصبحت سوقا مهما لألعاب الفيديو، حيث بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 204 مليون يورو، وسوف تصل لـ314 مليون يورو عام 2017.

جدير بالذكر أن ألعاب الفيديو العالمية ارتفعت مبيعاتها إلى 63 مليار دولار خلال عام 2012، كما أن ألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر الشخصي لا تجذب اللاعبين الأفارقة، الذين يفضلونها على أجهزة الهواتف المحمولة عن طرق نظام البحث التابع لجوجل أو الويب، وذلك في غانا وكينيا وأوغندا.