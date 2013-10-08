مهندسون أمريكيون يصممون ساعة رقمية لحساب المتبقي من عمر الإنسان

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 14:10

"تيكر" هي ساعة يد رقمية جديدة نجح فريق من المهندسين الأمريكيين في تطويرها، لتحديد المدة الزمنية التي من المفترض أن يحياها الإنسان.

وكشف المهندسون أن الساعة تتطلب من الشخص الذي يرتديها أن يملأ استبيان شخصية عن تاريخه الصحي وعمره، لتحديد التوقيت بالسنة واليوم والدقيقة والثانية المتبقية في حياته.

وأوضح فريديك كولتن مصمم ساعة "تيكر"، أن الهدف من ورائها مساعدة المستخدمين على تجنب إضاعة الوقت، مشيرا إلى أن انتهاء صلاحية العمر الافتراضي للإنسان يحثه على اتخاذ الخيارات الأفضل في الحياة ووضع الأمور في نصابها.

ويأتي مع ساعة "تيكر" كتيب إرشادي، بالإضافة إلى الاستبيان الذي يتحتم على المستخدمين ملئه، للقيام بالعملية الحسابية الخاصة بسنوات عمرهم الافتراضي.