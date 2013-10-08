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سيدة تضع 5 توائم فى شهرها السادس من الحمل بمستشفى كوم أمبو فى أسوان

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سيدة تضع 5 توائم فى شهرها السادس من الحمل بمستشفى كوم أمبو فى أسوان سيدة تضع 5 توائم فى شهرها السادس من الحمل بمستشفى كوم أمبو فى أسوان

وضعت سيدة 5 توائم داخل مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان، اليوم الثلاثاء، بينهم 3 إناث وذكرين، وهى فى الشهر السادس من الحمل.

وقال الدكتور فوزى العسيابى، مدير مستشفى كوم أمبو المركزى لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى استقبل السيدة "هبة محمود ياسين" من قرية سبعة بحرى بمدينة كوم أمبو، وهى فى حالة إعياء شديد على خلفية شعور بالولادة.

على الفور تم إدخالها غرفة الولادة، حيث قام أخصائى الولادة الدكتور أحمد سيدة بإجراء عملية الولادة، حيث تم إخراج 3 إناث وبعدهم ذكرين.

وعلى حسب الدكتور الذى أجرى عملية الولادة، أن السيدة وضعت حملها مبكر، وهى فى الشهر السادس, وكان من الضرورى إجراء الولادة حفاظا على حياة الأم وهى فى حالة جيدة.

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