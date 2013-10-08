شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى

قرر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف إقامة عدد من الشوادر لبيع اللحوم البلدية المدعمة فى 4 مناطق بمدينة بنى سويف بأسعار مخفضة، وذلك فى محاولة لتثبيت أسعار اللحوم، ومنع ارتفاعها وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، خاصة مع الإقبال الشديد للمواطنين على شراء اللحوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ولفت المحافظ فى تصريحات اليوم إلى دعم المحافظة تلك الشوادر بمبلغ 70 ألف جنيه، حيث يصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها، بفارق 15 جنيهاً عن أسعار السوق حالياً، فيما يبلغ سعر كيلو الكندوز 40 جنيهاً.

وأوضح البتيتى، أنه تم اختيار مواقع مناسبة لهذه الشوادر بمناطق ميدان الشهداء "المديرية سابقا"، وبنى عطية، والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى إقامة شوادر لبيع لحوم الكندوز بمنطقة حوض الدلالة بحى الغمراوى بجوار موقف الركاب.