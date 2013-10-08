إطلاق اسم خادم الحرمين والصباح وآل نهيان على ميادين بورسعيد

وافق المجلس التنفيذى ظهر اليوم، الثلاثاء، برئاسة المحافظ اللواء سماح محمد قنديل إطلاق اسم كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الميدان المواجه لمساكن اللنش بحى المناخ والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على الميدان المواجه لمبنى قصر الثقافة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على الميدان الواقع بشارع 23 يوليو وعبد الهادى الحديدى تكريما لمواقفهم البطولية النبيلة تجاه شعب مصر.

وناشد المحافظ رؤساء الأحياء التى تقع فى دائرتهم الميادين الثلاثة القيام بتطويرها ورفع كفاءتها بشكل يليق بمكانتهم على أن يتم تقديم الدعوة لسفارة كل دولة بافتتاح الميادين الثلاثة من خلال مراسم شعبية.