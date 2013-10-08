"الغذاء والدواء" تصدق على مستحضر جديد للتغذية الوريدية

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثالث من شهر أكتوبر الجارى على إصدار مستحضر صيدلى جديد فى صورة مستحلب يحصل عليه المرضى البالغون بواسطة الحقن الوريدى، مما سيساهم بشكل كبير فى سد العجز فى نقص المستحضرات الصيدلية المماثلة والتى لها نفس التركيب.

ويعرف المستحضر الجديد باسم " Clinolipid "، وهو عبارة عن مستحلب دهنى قابل للحقن بغرض التغذية الوريدية، ويمد المرضى البالغين، وغير القادرين على تناول الطعام أو السوائل بمصدر هام جداً من الطاقة والسعرات الحرارية والأحماض الدهنية الضرورية.

ويحتوى مستحضر "Clinolipid" على خليط من زيت الزيتون المكرر وزيت فول الصويا المكرر، كما أنه يحتوى على مجموعة من الأحماض الدهنية، والتى تمثل مصدراً هاماً للطاقة لدى المرضى الذين لا يحصلون على غذائهم سوى بواسطة الحقن الوريدى فقط، ومن أمثلتها الأوميجا-3 والأوميجا -6.

وأكدت إدارة الـ"FDA" أن هذا المنتج يصلح فقط للأشخاص البالغين، ولا يصلح إطلاقاً للأطفال الصغار وإلا عرضهم للوفاة المبكر، ويجب أن يؤخذ بحذر شديد بواسطة الأشخاص الذين يعانون من أمراض وقصور وظائف الكبد، وكما لا يصلح للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض أو فول الصويا، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد فى مستوى دهون الدم.