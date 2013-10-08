"دبس الرمان" له فوائد طبية عديدة ويكسب الأطعمة نكهة مميزة

فى ظل انتشار القنوات التليفزيونية المتخصصة فى عمل المأكولات انتشر معها ما يسمى "دبس الرمان" ليستخدم كمكسب للطعم الحامضى لبعض السلطات، كما يمكن إضافته فى تحمير اللحوم والفراخ لإكسابها لون ونكهة مميزة ومع انتشار كلمة دبس الرمان انتشر معها الأسئلة ما هو دبس الرمان، وهل يحتوى على نفس مكونات عصير الرمان أم يختلف عنه وهل له فوائد طبية غير إكساب المأكولات نكهات مختلفة.

قال الدكتور خالد مصيلحى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، إن دبس الرمان يمكن تحضيره بسهولة فى المنازل بضرب حب الرمان فى الخلاط لعصره جيدا ثم تصفيته ثم نأخذ ثلاثة أكواب من عصير الرمان المصفى ونقوم بتركيزه على نار هادئة بعد إضافة نصف كوب سكر مع التقليب ثم نصف كوب عصير ليمون ويستمر تسخين العصير على نار هادئة مع التقليب حتى تتركز الثلاثة أكواب، وتصبح كوبا واحدا ويترك ليبرد فيعطى قواما لزجا غامق اللون كالعسل وينقل فى وعاء زجاجى محكم الغلق ويحفظ فى الثلاجة ويظل صالحا للاستخدام لمدة 3 شهور شريطة حفظه فى الثلاجة وعدم وصول ماء إليه وغلقه بإحكام بعد الاستخدام.

وممكن استخدام دبس الرمان فى وصفات عديدة لإضافة نكهات مميزه للحوم والفراخ قبل تحميرها، كما يمكن استخدامه لإعطاء طعم حامضى للسلاطة كبديل طبيعى وصحى للخل.

وأشار إلى أن فوائد دبس الرمان الطبية تتمثل فى أنه غنى بالمعادن والفيتامينات المختلفة كما أنه يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ج" الموجود فى الرمان والليمون مما يجعله محفز ومقوى للجهاز المناعى فوجود فيتامين "ج" يحمى الأنسجة من التلف ويخلص الجسم من السموم الناتجة من ملوثات البيئة التى تضعف الجهاز المناعى، وتقوم هذه الفيتامينات أيضا بتخليص الجسم من الجزيئات الشاردة التى تعرض الخلايا للتلف وقد تتسبب فى تحويلها لخلايا سرطانية لذلك فهو يقى من حدوث الأورام السرطانية

> كما أثبت العالم توماس بيهرنبك أن دبس الرمان له تأثير قوى فى تنظيف الأوعية الدموية من الكوليستيرول المتراكم بها لاحتواء دبس الرمان على مواد بولى فينوليه (polyphenolics) تخلص الجسم من الدهون الضارة (LDL) وتقلل تراكم الكوليستيرول والدهون الضارة بالأوعية الدموية، ويقى الجسم من أمراض تصلب الشرايين والجلطات ويقلل نسبة الإصابة بأمراض القلب.

كما أن دبس الرمان يحتوى على تركيزات عالية من فيتامينات B1، B3، B5، B6 وفيتامين (B1) أو الثيامين له دور هام جدا لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة عن طريق مساعدة الإنزيمات التى تقوم بعمليات الأيض، ويكون لهذا تأثير إيجابى على كفاءة عضلات الجسم والقلب، كما أنه يقوى الجهاز العصبى أما فيتامين (B3) أو النياسين مسئول عن نضارة وحيوية الجلد والبشرة وكفاءة الجهاز الهضمى وفيتامين (B5) أو حمض البانثونيك يساعد على نمو الأطفال ويسرع من تكوين خلاياهم وبالنسبة لفيتامين (B6) أو البيردوكسين يساعد فى هضم البروتين الضرورى لصحة الجسم، ويساهم فى تكوين كرات الدم الحمراء التى تمد الخلايا بالكمية اللازمة من الأكسجين الضرورى لعمليات الأيض وكل العمليات الحيوية بالجسم.

وقد أثبتت دراسة حديثة أجريت فى الولايات المتحدة عام 2012 أن نسبة المواد الفينولية المضادة للأكسدة فى دبس الرمان يصل تركيزها لأربعة أضعاف نفس المواد فى عصير الرمان، وقد قامت هذه الدراسة بتجربة دبس الرمان على الفئران عن طريق إضافة أربعة ملليلترات من دبس الرمان لكل لترمياه شرب الخاصة بالفئران واستمرت هذه الدراسة على مدار 11 شهرا وقد سجلت الدراسة انخفاضا ملحوظا فى وزن الفئران مقارنة بالفئران التى لم تستخدم دبس الرمان، وهذا يفتح المجال فى المستقبل القريب أن يدخل دبس الرمان كعنصر فعال فى الأنظمة الغذائية المختلفة التى تساعد على تقليل الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

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