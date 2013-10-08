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السفيرة اللبنانية في الأردن تكرم الإعلامي مازن دياب

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السفيرة اللبنانية في الأردن تكرم الإعلامي مازن دياب السفيرة اللبنانية في الأردن تكرم الإعلامي مازن دياب

كرّمت السفيرة اللبنانية في الأردن ميشلين باز الإعلامي مازن دياب على جهوده ومجمل أعماله، جاء التكريم الذي حضره مجموعة كبيرة من أهل الصحافة والاعلام بمناسبة يوم الجالية اللبنانية الذي أصبح تقليداً سنوياً.
ومن جهة أخرى يستكمل مازن دياب علاجه بمكافحة مرض السرطان الذي أصابه مؤخراً، كما صوّر فيلم "إجا دوري" وهو عبارة عن فيلم توعوي للكشف المبكر عن السرطان، وأطلق مبادرةتحت شعار "ما تقول بعد بكير، السرطان ما إلو وقت".
يذكر أنّ الاعلامي مازن دياب يقدم برنامج "وانت مروح" عبر أثير إذاعة صوت الغد والبرنامج التلفزيوني "مع مازن".

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