"وحشاني بلادي" لكارول سماحة الفيديو الرسمي لـ"مصر للطيران"

بعد النجاح الكبير الذى حققه كليب "وحشاني بلادي" للنجمة اللبنانية كارول سماحة من حيث المضمون الفكري والإجتماعي المميز، قررت شركة مصر للطيران أن ترعى وتتبنى الكليب، وأن تجعل منه الكليب الخاص والرسمي لها على جميع خطوط طيرانها.

يأتي ذلك بعد أن قامت مصر للطيران فى سابقة الأولى من نوعها برعاية الكليب عند بداية عرضه .

أغنية "وحشاني بلادي" من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات محمد جمعة وتوزيع جان ماري رياشي والكليب من إخراج Thierry vergnes .

من ناحية أخرى ما يزال ألبوم كارول سماحة "إحساس" يحتل المراكز اﻷولى في "الفيرجين ميجا ستورز" رغم صدوره منذ 8 شهور.

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