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تطبيق مطبخ "سيدتي" على iPad

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تطبيق مطبخ "سيدتي" على iPad تطبيق مطبخ "سيدتي" على iPad

التطبيق الذي يقدم قائمة وصفات طبخ عربية وعالمية فريدة والتي تنفرد "سيدتي" بنشرها لقرائها. ويوجد في هذا التطبيق كثير من الخصائص، مثل قائمة التسوق وجدول الوصفات، بالإضافة إلى خطوات الطبخ والأخبار. ومن الممكن مشاهدة طريقة إعداد الوصفات خطوة بخطوة وعبر الفيديو مع خيارات البحث المتقدم التي تمّ تصميمها لتلبي المرأة العربية.
-تصفح قائمة الوصفات التي امتازت بها مجلة "سيدتي" دائماً، والتي تشمل أكثر من 500 وصفة من الأطباق العربية والعالمية.
-تخزين الوصفات المحببة في قائمة وصفاتك المفضلة.
-الاستمتاع بخدمة "ماذا أطهو" والتي تتميز بها "سيدتي" وقد وضعت خصيصاً للمرأة المحتارة في معرفة ما بإمكانها طهيه عبر إدخال المكونات الموجودة في مطبخها.
-بالإضافة إلى خدمة "جدول الطبخ" التي تمكنك من تأسيس قائمة بالوصفات التي ترغبين بطبخها في الأيام القادمة.
-وأخيراً "قائمة التسوق" التي تفخر "سيدتي" بتقديمها لك، حيث تمكنك تلك القائمة من الحصول على لائحة بكل المواد التي تحتاجين شرائها لتحضير الوصفات التي قمت بإضافتها لجدول الطبخ.
-كما تمكنك "سيدتي" من عرض الوصفات بشكل فريد بالصور خطوة بخطوة أو .
-سيتم تحديث التطبيق بالوصفات الجديدة والمنوعة بشكل دائم.
-مطبخ "سيدتي"

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سيدتي

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