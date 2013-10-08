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نيمار: لم أتغير في برشلونة

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نيمار: لم أتغير في برشلونة نيمار: لم أتغير في برشلونة

يرفض نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة ادعاءات تغيير طريقته في اللعب من أجل الانسجام مع البلوجرانا مؤخرا.

وانضم نيمار صاحب الـ21 عاما إلى برشلونة هذا الصيف بعد مواسم من التألق مع سانتوس، والتتويج مع البرازيل بكأس القارات.

ولكن بداية النجم البرازيلي مع برشلونة لم تكن مبهرة بالشكل المتوقع، إلا أنه مؤخرا ظهر بشكل أفضل أمام ريال بلدالوليد وقاد فريقه للفوز 4-1.

وقال نيمار للصحفيين: "لم يتغير شيئا، فلازلت نفس اللاعب وأقدم نفس طريقتي ولكن الأمور بدأت في التحسن مؤخرا".

وتابع "فأنا أريد أن أطور نفسي كلاعب سواء في البرازيل أو إسبانيا".

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