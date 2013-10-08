موراتا: بنزيمة من أفضل مهاجمي العالم

يؤمن ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد الشاب أن كريم بنزيمة لاعب الخط الأمامي الأساسي في تشكيل الفريق الملكي ضمن أفضل المهاجمين في العالم.

بنزيمة يواجه أزمة بمعنى الكلمة مع جماهير ريال مدريد في الوقت الحالي بعدما أتم 500 دقيقة دون تسجيل أي هدف للفريق الملكي أمام ليفانتي في الليجا.

ويتعرض بنزيمة لصافرات استهجان دائمة من جماهير سنتياجو برنابيو، التي تنادي باسم البديل موراتا في كل مرة يلمس فيها الفرنسي الدولي الكرة.

وقال موراتا للصحفيين: "أعرف أنني لا بد أن استمر في العمل بجدية لأنني أنافس واحدا من أفضل المهاجمين في العالم".

وتابع "احتاج أن أتعامل مع الأمور خطوة بخطوة وأن استمر في التطور، فأنا أتدرب جيدا وإذا حصلت على الفرصة سأحاول أن استغلها بأفضل طريقة".

وسجل صاحب الـ20 عاما هدفا في فوز فريقه الصعب على ليفانتي 3-2 بعد مشاركته كبديل.