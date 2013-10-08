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أبوحديد يكرم شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية

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أبوحديد يكرم شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية أبوحديد يكرم شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية

 حيث منح سيادته 27 جائزة مالية للفائزين تصل قيمة الواحدة منها إلي 7 آلاف جنيه، فيما أوضح سيادته أنه قام بمراجعة الهيكل الإدارى اليوم خلال فحصه لهيكل الوزارة ووجد أن هناك حوالى 30% من درجات الوكلاء ومديري المعاهد والمعامل شاغرة وأوصي بأن يكون الأولوية  لشغل هذه الدرجات لشباب الباحثين كما طلب ان تكون احدي درجات وكلاء المركز لأحد شباب الباحثين .

مؤكداً على ضرورة الأهتمام بالشباب ومنحهم الثقة فى أنفسهم والأستفادة من خبراتهم وأعطائهم مساحة من الحرية لخدمة البحث العلمى والزراعة المصرية وتبنى دعم الشباب وأعداد جيل قيادى جديد يستطيع تولى المسئولية فى المستقبل.

وصرح أبوحديد ان أولوية عمل الوزارة المرحلة الحالية هو الاعتماد علي تطوير البحوث الزراعية لزيادة معدلات التنمية في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المصرية خلال السنوات القليلة القادمة.

 وأضاف وزير الزراعة أنه تقرر تكليف مركز بحوث الصحراء بوضع نفس الآلية التي تم اعتمادها بمركز البحوث الزراعية لمنح الباحثين المتفوقين به جوائز مالية لتشجيعهم علي البحث العلمي خاصة في ظل الدور الحيوي للباحثين في مركز الصحراء في تحقيق أهداف الدولة من التوسع الافقي في المشروعات الجديدة والقومية.

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