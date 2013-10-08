برنت يتجاوز 110 دولارات وغموض بشأن توقعات الطلب

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام متجاوزة 110 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، إلا أن المكاسب قد لا تدوم طويلا مع تحسن النظرة المستقبلية للإمدادات بينما تلقى أزمة الميزانية الأمريكية بظلالها على توقعات الطلب فى أكبر بلد مستهلك للخام فى العالم.

وقال محللون، إن مكاسب النفط قد ترجع لابتعاد معظم المستثمرين الماليين الذين كانوا يرغبون فى البيع.

ومن المنتظر أن يهدأ الاتجاه الصعودى لبرنت، إذ يتوقع بحسب برامج الشحن أن تسجل الإمدادات من خام بحر الشمال أعلى مستوى فى 2013 فى نوفمبر.

> وقال كومرتس بنك فى مذكرة بحثية "مازال أداء برنت جيدا على غير المتوقع فى ظل أزمة الميزانية فى الولايات المتحدة، واقتراب الموعد النهائى لرفع سقف الدين وزيادة الإمدادات".

"مع ذلك نعتقد أن ما ظهر من قوة فى الآونة الأخيرة لن يستمر طويلا، ومازلنا نرى مخاطر هبوط فى ضوء العوامل المذكورة سابقا".

وارتفع 62 سنتا إلى 110.30 دولار للبرميل. وصعد الخام الأمريكى 67 سنتا إلى 103.70 دولار للبرميل.