فرنسا تدين الهجمات ضد المنشآت العامة في مصر

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

أعربت فرنسا عن إدانتها للهجمات التي استهدفت المنشآت العامة والأمنية خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بمصر.

وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، إن بلاده تستنكر الهجمات التي وقعت أمس في مصر ضد المؤسسات العامة، وأسفرت عن مقتل تسعة من الضباط وجنود الأمن.

وأعرب لاليو في مؤتمر صحفي اليوم، عن تعاطف بلاده مع أسر الضحايا، وتضامنها مع الشعب المصري، مشددا على أن باريس تؤكد مجددا رفضها للإرهاب بكافة أشكاله.

وهزت عدة انفجارات بينها سيارة ملغومة مدينة الطور بجنوب سيناء، فيما استهدف مسلحون مبنى الأقمار الصناعية التابع لوزارة الاتصالات في المعادي أمس.