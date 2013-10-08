الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف زيادة قروضه إلى 2.5 مليار جنيه

كتب : إسماعيل حماد منذ 24 دقيقة

يستهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية، زيادة محفظة قروضه بقيمة 2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي الجاري، منها 2.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والباقي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

وقالت غادة والي الأمين العام للصندوق، إن الصندوق بدأ في تحديث وتنسيق استرتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستهدف الحصول على تمويل ضخم في صورة قروض ميسرة ومنح من عدة دول مختلفة ستمول الصندوق للمرة الأولى. وأوضحت أن الصندوق الاجتماعي للتنمية انتهى من إعداد مشروع تحديث خريطة الفقر على مستوى الجمهورية والتي تحدد تواجد الفقراء في أصغر الوحدات الإدارية أو قرية وفقا لأحدث المعايير العالمية المستخدمة في قياس فقر الدول.

وأشارت إلى أن الصندوق، منح تمويلات خلال العام المالي الماضى بقيمة 1.96 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكثيفة العمالة.

كانت نتائج أعمال الصندوق خلال النصف الأول من عام 2013 تضمنت تمويلا قدره 839 مليون جنيه لإقامة وتطوير 7663 مشروعًا صغيرًا بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى تمويل قدره 457.4 مليون جنيه لإقامة 92922 مشروعًا متناهي الصغر، ومن ناحية أخرى بلغ حجم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون جنيه أتاحت من خلالها 3545 فرصة تشغيل مباشرة و2387 فرصة تشغيل غير مباشرة.