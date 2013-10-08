أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو..الرئيس الإندونيسي يغني لبوتين في عيد ميلاده

Google+ Print
بالفيديو..الرئيس الإندونيسي يغني لبوتين في عيد ميلاده بالفيديو..الرئيس الإندونيسي يغني لبوتين في عيد ميلاده

هنأ الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ61 وغنى له أغنية Happy Birthday to You بهذه المناسبة.

وأوضح مصدر في الوفد المرافق للرئيس بوتين بأن الرئيس الاندونيسي استقبل بوتين يوم 7 سبتمبر باداء أغنية Happy Birthday to You وبعزفه على الجيتار لدى دخول الأخير إلى قاعة اجتماعات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بالي.

وبحسب روسيا اليوم قام المشاركون الآخرون بالانضمام إلى الغناء. ورأى المشاركون أن بوتين، الذي لم يتوقع مثل هذه المفاجئة من نظيره الأندونيسي بدى في حيرة من أمره ومحرجاً بعض الشيء.

في هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الحادثة، قائلاً “كان الأمر غير متوقع بالنسبة للوفد الروسي.. كانت مفاجئة كبيرة”.

من جانبه اعترف بوتين بأنه تفاجئ من التهنئة بعيد ميلاده من قبل الرئيس الأندونيسي، وقال خلال لقائه يودويونو في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “طبعاً شكراً جزيلاً على هذه التهنئة غير المتوقعة بعيد ميلادي.. لقد قمتم بهذا بشكل رائع”.

وقام بوتين بشكر يودويونو باللغة الأندونيسية، الأمر الذي دفع الوفد الأندونيسي إلى التصفيق.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية

بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية

بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف»

بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف»

بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء

بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي