بالفيديو..الرئيس الإندونيسي يغني لبوتين في عيد ميلاده

هنأ الرئيس الأندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ61 وغنى له أغنية Happy Birthday to You بهذه المناسبة.

وأوضح مصدر في الوفد المرافق للرئيس بوتين بأن الرئيس الاندونيسي استقبل بوتين يوم 7 سبتمبر باداء أغنية Happy Birthday to You وبعزفه على الجيتار لدى دخول الأخير إلى قاعة اجتماعات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بالي.

وبحسب روسيا اليوم قام المشاركون الآخرون بالانضمام إلى الغناء. ورأى المشاركون أن بوتين، الذي لم يتوقع مثل هذه المفاجئة من نظيره الأندونيسي بدى في حيرة من أمره ومحرجاً بعض الشيء.

في هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الحادثة، قائلاً “كان الأمر غير متوقع بالنسبة للوفد الروسي.. كانت مفاجئة كبيرة”.

من جانبه اعترف بوتين بأنه تفاجئ من التهنئة بعيد ميلاده من قبل الرئيس الأندونيسي، وقال خلال لقائه يودويونو في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “طبعاً شكراً جزيلاً على هذه التهنئة غير المتوقعة بعيد ميلادي.. لقد قمتم بهذا بشكل رائع”.

وقام بوتين بشكر يودويونو باللغة الأندونيسية، الأمر الذي دفع الوفد الأندونيسي إلى التصفيق.

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