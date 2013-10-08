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يوسف البدري في “كمل جميلك” بكفر الشيخ : جمعنا 10 ألاف استمارة لتأييد السيسي

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يوسف البدري في “كمل جميلك” بكفر الشيخ : جمعنا 10 ألاف استمارة لتأييد السيسي يوسف البدري في “كمل جميلك” بكفر الشيخ : جمعنا 10 ألاف استمارة لتأييد السيسي

أكد المهندس يوسف عبدالفتاح البدري ” عضو مجلس الشعب السابق بكفر الشيخ “والعضو التنفيذي بحملة “كمل جميلك أنه تم توقيع 10 ألاف استمارة من أبناء مدينة فوة سلمتها لمستشار رفاعي نصر الله مؤسس حملة ” كمل جميلك”  .

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول خارج القاهرة للحملة والذي عقدته الحملة مساء أمس الإثنين بمدينة فوة بحضورعدد كبير من أهالي فوة بحضور المستشار رفاعي نصر الله مؤسس الحملة وخالد العدوي منسق الحملة على مستوى الجمهورية والمهندس يوسف عبدالفتاح البدري العضو التنفيذي للحملة ووائل أبوشعيشع منسق الحملة بمحافظة كفر الشيخ .

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