إضراب المدرسين بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان عن العمل بسبب نقل مدير المدرسة

بدأ اليوم عشرات من المدرسين بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بأسوان عن العمل بسبب تسرب معلومة حول إيقاف مدير المدرسة يسرى صالح عن العمل و تعيين مدير آخر بدلاً منه نظراً للمشكلة التى آثارها الطالب محمد يوسف فى الأيام القليلة الماضية وجمع توقيعات على أستمارات اطلق عليها تمرد لإقالة مدير المدرسة ،ونظم آخرون فى المقابل استمارات تجرد تأييد لاستمرار المدير فى منصبه مما أدى إلى انقسام طلاب المدرسة.

وقام المدرسين المضربين عن العمل بمنع طلاب المدرسة من دخول الفصول بعد طابور الصباح ،مما دفع بعض الطلاب إلى الأنصراف وسادت الفوضى داخل المدرسة ،حيث صعد بعض الطلاب إلى مبنى الفصول و وقفوا أمام النوافذ البعض منهم رافعاً علامات رابعة والأخر لافتات لإقالة المدير بينما رفع البعض لافتات تأييد وأعتلت أصوات الطلاب داخل الفصول.

وانتقلت على الفور قيادات مديرية أمن أسوان ومدير التربية والتعليم للسيطرة على الموقف لكن دون جدوى لأن المدرسين أصروا على إضرابهم.