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جمارك بورسعيد: الحركة تسير بشكل طبيعى رغم حادث "الجميل"

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جمارك بورسعيد: الحركة تسير بشكل طبيعى رغم حادث "الجميل" جمارك بورسعيد: الحركة تسير بشكل طبيعى رغم حادث "الجميل"

قال مجدى إبراهيم مدير عام الاستخبارات بجمارك بورسعيد، إن العمل بمنفذ الجميل الجمركى يسير بشكل طبيعى جدا، بعد حادث إطلاق النار الذى شهده المنفذ فى وقت مبكر من صباح اليوم "الثلاثاء".

وكان عدد من الملثمين على متن دراجة بخارية قد أطلقوا النيران على قوات تأمين منفذ الجميل الجمركى ببورسعيد صباح اليوم "الثلاثاء"، ثم لاذوا بالفرار، وهو الحادث الذى أسفر عن استشهاد مجند من قوات الأمن وإصابة آخر.

وأوضح إبراهيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحركة الجمركية تسير بشكل عادى بعد الحادث مباشرة، موضحا أن هذا المنفذ هو منفذ برى لحركة الركاب، وليس له علاقة بمنفذ الميناء الجمركى، والذى يشهد سيولة فى حركة الإفراج عن البضائع.

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