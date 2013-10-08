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افتتاح مستشفى الشيخ زايد في منشية ناصر بتمويل من صندوق أبوظبي

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افتتاح مستشفى الشيخ زايد في منشية ناصر بتمويل من صندوق أبوظبي افتتاح مستشفى الشيخ زايد في منشية ناصر بتمويل من صندوق أبوظبي
محلب: الإمارات موّلت 8 آلاف وحدة سكنية بالدويقة

كتب : أحمد مصطفى الثلاثاء 08-10-2013 12:57

افتتح إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، مستشفى الشيخ زايد في منشية ناصر، والذي تكلف 254 مليون جنيه بتمويل كامل من صندوق أبو ظبي للتنمية.

وقال محلب، إن الإمارات وفرت تمويل 8 آلاف وحدة سكنية تم إنشاؤها لأهالي منطقة "الدويقة"، وسيتم الإعلان عن عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

حضر الافتتاح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ومحمد الظاهري سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي، إضافة إلى أحمد عبد الحليم مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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