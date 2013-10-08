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مجلس الوزراء يقرر شطب "الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية

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مجلس الوزراء يقرر شطب "الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية مجلس الوزراء يقرر شطب "الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية
تنتهي من حصر الكيانات والممتلكات التابعة لها.. وتقرر تشكيل لجان فرعية لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم حظر "الإخوان"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 19 دقيقة

أصدر مجلس الوزراء بيانا قبل قليل، أكدت فيه أنه تم شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال البيان إنه "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي".

وأضاف البيان أنه "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء؛ لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه".

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