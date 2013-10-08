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Nicole Kidman في إطلالة مثيرة للجدل من "Prada"

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Nicole Kidman في إطلالة مثيرة للجدل من "Prada" Nicole Kidman في إطلالة مثيرة للجدل من "Prada"

أثارت الممثِّلة الأستراليَّة Nicole Kidman ذات الـ46 عاماً جدلاً واسعاً بين متابعي الموضة بإطلالتها في حفل Huading Awards 2013.
يعتبر هذا الحفل بمثابة الأوسكار الصينيّ، وحرصت النَّجمة على أن تبرز بين الحضور بإطلالة متجددة وجريئة، وقد حققت هدفها، حيث اختارت فستاناً أسود اللون مزيَّناً بالورود البرتقاليَّة من "Prada".
لفت فستان Nicole الأنظار بتصميمه الغريب والملفت، إذ احتوى على أكمام أشبه بالأساور المتَّصلة به، وعلى الرُّغم من ذلك لم تكن هذه الإطلالة أجمل إطلالات Nicole Kidman برأينا, ما رأيكِ أنتِ؟

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سيدتي