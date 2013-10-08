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Cate Blanchett إطلالات متجددة على السجَّادة الحمراء

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Cate Blanchett إطلالات متجددة على السجَّادة الحمراء Cate Blanchett إطلالات متجددة على السجَّادة الحمراء

عرفت الممثِّلة الشَّهيرة Cate Blanchett بإطلالاتها المتجددة دوماً على السجَّادة الحمراء، ففي كل مرَّة تطل فيها النَّجمة لا نستطيع التنبؤ بما سترتديه، وهذا ما يبقينا متشوِّقين لرؤيتها في إطلالة متجددة كل مرَّة.
أثبتت لنا Cate Blanchett أنَّها تستطيع ارتداء أيّ ستايل لتكون متألِّقة دوماً، فقد شاهدناها بلوك ناعم وفستان من الدانتيل اللحميّ القصير في آخر إطلالاتها، كما تألَّقت سابقاً بلوك غامض ورائع بفستان أسود مزيَّن بالبنيّ من "Givenchy" للأزياء الرَّاقية, ولا يمكن أن نفكِّر بمن ستبدو أجمل منها بهذا الفستان.
تكرر Cate ارتداء اللون الأسود واللحميّ، ولكنَّها تحرص على ألا تحصر نفسها في دائرة الألوان المحايدة، فقد ارتدت الورديّ, والأحمر، والبرتقاليّ، وحتى البنفسجيّ.
نعشق التنوُّع الذي نراه في إطلالات هذه النَّجمة، ونتطلَّع لرؤية مفاجأتها في موسم حفلات السجَّادة الحمراء قريباً.

 

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