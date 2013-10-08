غدا.. مجدي الجلاد يفتح ملف الحد الأدنى للأجور في "لازم نفهم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 19 دقيقة

"أحلام مؤجلة" هو عنوان التحقيق الذي يفتحه الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، في حلقة الغد من برنامجه "لازم نفهم" على قناة "cbc". يتناول خلاله الحديث عن الحد الأدنى للأجور وكيف يمكن تنفيذه؟ والتحديات التي تواجهه، ومدى رضى موظفي الحكومة عنه، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

يطرح الجلاد، أسئلة متعلقة بهذا الملف على المسؤولين من المجلس القومي للأجور، مثل: هل الحد الأدنى للأجور كافٍ لحياة كريمة؟.

يستضيف الجلاد، بجانب مسؤول من المجلس القومي للأجور، أحد خبراء الاقتصاد لمعرفة كيف يمكن توفير 67 مليار جنيه، قيمة ارتفاع الحد الأدنى، كما يستضيف أحد موظفي الحكومة.