نص البيان - لماذا تطلب غانا نقل مباراة مصر لأرض محايدة؟

تقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم بطلب رسمي لنقل مواجهة منتخب مصر إلى أرض محايدة بسبب الاضطرابات الأمنية في القاهرة.

وينشر FilGoal.com نص بيان الاتحاد الغاني الذي وضح أسباب طلبه في نقل المباراة خارج مصر.

"يطلب الاتحاد الغاني لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ينقل مباراة جولة الإياب من تصفيات مونديال 2014 أمام مصر إلى مكان محايد وآمن".

"يأتي طلبنا بعدما راقبنا الأوضاع الأمنية في مصر منذ إعلان موعد ومكان إقامة لقاء الإياب - رغم أنه لم تصلنا بعد أي إخطارات رسمية من الاتحاد المصري بها وفقا للمادة 19 من لائحة الفيفا – ولكننا وجدنا أن الأمر خطير للغاية".

"يشير الاتحاد الغاني لكرة القدم أن السلطات المصرية لم تسمح بإقامة مباريات بحضور الجماهير منذ عامين على الأقل ورغم ذلك قرر الاتحاد المصري إقامة اللقاء بجماهير رغم خوضهم مبارياتهم في التصفيات أمام موزمبيق وزيمبابوي وغينيا خلف الأبواب المغلقة".

"الأهلي والزمالك ممثلي مصر في البطولات الإفريقية أيضا خاضوا مبارياتهم بدون حضور الجماهير في ظل رفض السلطات السماح للجمهور بالحضور بسبب الأوضاع الأمنية في مصر، فمنذ ما يقرب من أسبوعين مات مشجع للفريق الأبيض في اشتباكات مع الأمن أمام بوابات ناديه".

"ومنذ 24 ساعة مات ما يقرب من 50 شخصا في اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي وقوات الأمن في الشوارع في أعنف مواجهات منذ أسابيع".

"لا يوجد مؤشر على تحسن الحالة الأمنية في مصر خاصة بعدما لقى تسعة عسكريين مصرعهم في هجمات متفرقة صباح الثلاثاء وفقا لتقارير وسائل الإعلام".

"نحن قلقون جدا بشأن الأوضاع الأمنية وسلامة بعثتنا من لاعبين ومسؤولين وجماهير فإذا أقيمت المباراة في مصر لن نكون آمنيين على أنفسنا في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة هناك".

"ونذكر أن هناك العديد من الحالات التي تم نقل مباريات منتخباتها خارج البلاد بسبب الأوضاع الأمنية وعلى سبيل المثال ليبيريا التي خاضت تصفيات كأس عالم 1998 كاملة في غانا بسبب الاضطرابات السياسية وكوت ديفوار خلال فترات الحرب الأهلية بالإضافة إلى ليبيا التي خاضت مبارياتها العام الماضي في تونس".

"رغم تعاطفنا الكبير مع أشقائنا في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكننا مهتمين جدا بسلامة وأمن بعثة منتخبنا ونرغب في أن يقوم الفيفا بخطوات فعلية لحماية أرواح اللاعبين والمسؤولين والجماهير الغانية".

"ويطلب الاتحاد الغاني لكرة القدم من الاتحاد الدولي إعادة تقييم الوضع ونقل جولة الإياب إلى مكان آمن وأرض محايدة لأننا سنكون في خطر إذا أقيم اللقاء في مصر، وهو ما يتطلب نقل المباراة وفقا لما تم مسبقا عندما شعر الفيفا وجود خطر على على الأرواح في بلدان معينة".