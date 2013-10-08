عاصي الحلاني ونوال الزغبي يدعمان المنتخب اللبناني

جمع المخرج اللبناني عادل سرحان الفنانين عاصي الحلاني ونوال الزغبي في المدينة الرياضية في بيروت، بهدف تصوير إعلان ترويجيّ داعم للمنتخب اللبناني، بحضور حشد من أهل الإعلام المحلي والعربي، إضافة إلى المدربين والمشرفين والقيمين على المنتخب اللبناني، كما عدد من لاعبي المنتخب.

عادل الذي يتولى إخراج الإعلان الضخم، الذي يهدف إلى دعم المنتخب اللبناني وتشجيعه للمشاركة ضمن فعاليات تصفيات كأس آسيا المقبلة، أعرب عن سعادته بالنتيجة، بعد ساعات التصوير الطويلة، التي عمل خلالها مع عدد كبير من النجوم من بينهم: رفيق علي أحمد، نادين الراسي، جورج خباز، عباس شاهين، رولا شامية إضافة إلى علي بزّي وعمار حوري وغيرهم من رجال السياسة.

وعبّر عادل عن فخره باختياره، لتصوير الإعلان، خصوصاً أنه عمل وطنيّ هادف بامتياز، ويضمّ وجوهاً فنية ناجحة جداً.

وكان صور عادل أمس، مع عاصي الحلاني ثم مع نوال الزغبي، وأبدى كلاهما تفاعلاً مُلفتاً وحماساً كبيراً خلال التصوير.

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