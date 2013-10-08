منافسة لبنانيّة مصريّة في البرايم الثالث من "ستار اكاديمي"

خضع طلاّب "ستار أكاديمي" لاختبار "الإيفال" الثاني، والذي كان موضوعه ديو غنائي في مشهد تمثيلي.

وبعد تقييم رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان، والأساتذة خليل أبو عبيد، هشام بولس، ماري محفوض، وبيتي توتل لأداء الطلاّب، أطلّت "درّة" (الممثّلة ختام اللحام) لتعلن أسماء النومينيز الثلاث لهذا الأسبوع، وهم ماريتا أبي نادر وجان شهيد من لبنان، وطاهر مصطفى من مصر.

وتبقى الكلمة الفصل لنتيجة تصويت الجمهور التي ستصدر في البرايم الثالث، بحضور الفنانة هيفا وهبي، التي ستقدّم لوحات استعراضيّة مميّزة.

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