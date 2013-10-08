استمعوا إلى أغنية سميرة سعيد الجديدة

بعد غياب لفترة عن تقديم أيّ عمل فني، فاجأت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بأغنية "ما زال" التي كتب كلماتها ولحّنها وأجرى توزيعها محسن تيزاف. وكعادتها في كلّ عمل تقدّمه، تحاول سميرة أن تقدّم جديداً، إن كان في اللهجة أو الكلمة أو اللحن.

وفور صدور الأغنية، تلقّفها محبّوها بحفاوة كبيرة، وتناقلوها بين بعضهم البعض، وعجّت مواقع التواصل الاجتماعيّ بالتعليقات الإيجابيّة التي رحبّت بجديد سميرة.

سميرة اختارت أن تطلق الأغنية عبر قنواتها الرسميّة على موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، بعد يوم واحد من إطلاقها في عدد من الإذاعات العربية.

ويأتي انتشار "مازال" الكبير عبر الإذاعات، في وقت تستعدّ فيه سميرة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من دون أن تستقرّ بعدُ على اسم المخرج.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"