اليوم نظر تجديد حبس 62 إخوانيا في أحداث الشغب بطنطا

تنظر اليوم الثلاثاء نيابة طنطا تجديد حبس 62 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والذين تم القبض عليهم خلال أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها محافظة الغربية.؟

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مبني قوات الأمن وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المبني لنظر تجديد حبسهم من بينهم محمد سعد الحسيني نجل محافظ كفر الشيخ الأسبق ،وخالد مصطفى طاهر الغنيمي نجل عضو مكتب الإرشاد بالجماعة المحظورة ومحمد عمار عميد كلية هندسة طنطا .

وعززت مديرية أمن الغربية من تواجدها أمام مبني قوات الأمن لتأمينه وذلك بعد تجمع عدد من أهالي المتهمين أمام المبني.