وفاء عامر: لا نية لدي للمشاركة في أعمال فنية جديدة حاليا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 09:29

نفت الممثلة وفاء عامر نيتها المشاركة في أعمال فنية جديدة حاليا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدة أنها في فترة راحة بعد انتهاء ماراثون دراما رمضان.

وتقضي عامر فترة استجمام مع ابنها عمر بالساحل الشمالي، رغم إعلانها تلقي أكثر من نص جديد لعدة مسلسلات، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن أي منها حتى الآن.

وقالت إن كل ما يُنشر عن أعمال فنية جديدة لها في الوقت الحالي غير صحيح بالمرة، لأن الوضع في البلاد غير مستقر، وكل الوسط الفني منزعج وقلق ويخشى المغامرة في مشاريع فنية قد يخسر فيها أمواله، معربة عن أملها في عودة الهدوء.

يذكر أن وفاء عامر قدمت مسلسل "كاريوكا" في رمضان 2012، بمشاركة مجموعة كبيرة من الممثلين؛ منهم محمد رمضان وسمير صبري وأيتن عامر ونبيل نور الدين وريهام حجاج وأحمد رفعت، ومن إخراج عمر الشيخ.