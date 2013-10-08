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حجازي متقال يؤجل تصوير كليب غنائي بسبب تدهور الوضع الأمني

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حجازي متقال يؤجل تصوير كليب غنائي بسبب تدهور الوضع الأمني حجازي متقال يؤجل تصوير كليب غنائي بسبب تدهور الوضع الأمني

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 09:30

أعلن المغني الشعبي حجازي متقال تأجيل تصوير كليب غنائي جديد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وانتهى متقال الصغير من بروفات جزء كبير من الكليب، الذي تشاركه فيه الراقصة الاستعراضية الكويتية أمواج، في أول عمل لها مع مطرب شعبي مصري.

وكان حجازي انتهى من تصوير دويتو غنائي باسم "يا ليلة"، يظهر خلاله لأول مرة وهو خالع العمامة التي يرتديها منذ بداية احتراف الغناء، كما صبغ شعره ليتناسب مع فكرة الكليب، ورسم "وشما على ذراعه اليمنى، لكنه ظل يرتدي الجلباب مع "سكارف ملون".

يذكر أن الكليب تم تصويره على مدار ثلاثة أيام في ستوديو "السرساوي" بمنطقة الوراق في إمبابة، والأغنية كلمات محسن الشبراوي وألحان تامر الحجاج وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج محمد حجازي.

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