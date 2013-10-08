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المنتجون والموزعون يرسمون الخريطة النهائية لأفلام موسم عيد الأضحى

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المنتجون والموزعون يرسمون الخريطة النهائية لأفلام موسم عيد الأضحى المنتجون والموزعون يرسمون الخريطة النهائية لأفلام موسم عيد الأضحى
"عش البلبل" لسعد الصغير ومي سليم في 80 دار عرض.. و"دولار فيلم" تطبع 80 نسخة أيضا من "القشاش"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 09:41

اقترب المنتجون والموزعون من وضع اللمسات النهائية على خارطة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، المقرر أن تنافس على إيرادات هذا الموسم الأهم حاليا بالنسبة لصناع السينما، وسط حالة من القلق والترقب من احتمال أن يؤثر حظر التجوال على الحفلات المسائية، خاصة يوم الجمعة الذي يبدأ فيه الحظر من السابعة مساء.

واستقبلت دور العرض خلال الأيام الماضية الدعاية الخاصة بالأفلام المقرر عرضها، وهي حتى الآن 4 أفلام جديدة، بجانب بعض الأفلام التي عُرضت خلال موسم عيد الفطر.

ومن بين الأفلام التي تقرر عرضها بشكل نهائي "عش البلبل"، تأليف سيد السبكي وإخراج حسام الجوهري، الذي سيعرض في 80 دار عرض، ويشارك في بطولته سعد الصغير ومي سليم ومحمود الليثي وكريم محمود عبدالعزيز، والمطربة بوسي والراقصة دينا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، عن البيئة التي تنشأ فيها الراقصات والمطربون الشعبيون، ويتحدث عن سائق تاكسي يحلم بالشهرة، ويتحول إلى أشهر مغنٍّ شعبي في ، لكنه يتعرض لحرب شرسة من المنافسين، ومن المقرر أن يضم الفيلم 7 أغنيات.

كما سيتم عرض فيلم "القشاش"، بطولة محمد فراج وحورية فرغلي ومروة عبدالمنعم وهالة فاخر ومحمد الصاوي وأحمد صيام وصلاح عبدالله وعلاء مرسي وعفاف رشاد، تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل يضل طريق أهله، وتتبناه سيدة تعمل في ملجأ، ويُتَّهم بعدما يصبح شابا بارتكاب جريمة قتل، لتنقلب حياته رأسا على عقب. وطبعت شركة "دولار فيلم" المنتجة 80 نسخة منه استعداد لطرحه في الأضحى.

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