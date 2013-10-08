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بينيلوبي كروز: ليس سهلا أن أكون أما وممثلة في نفس الوقت

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بينيلوبي كروز: ليس سهلا أن أكون أما وممثلة في نفس الوقت بينيلوبي كروز: ليس سهلا أن أكون أما وممثلة في نفس الوقت

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 09:45

قالت نجمة هوليوود الإسبانية بينيلوني كروز إنها كأي امراة تجد صعوبة في الجمع بين كونها أما لطفلين بعد مولد طفلتها لونا يوليو الماضي وابنها ليوناردو، وبين عملها كممثلة مطلوبة على الساحة الفنية والسينمائية، خاصة مع بدء عرض فيلمها الجديد "كارتل" 13 نوفمبر المقبل في أمريكا.

وحسب الموقع الفرنسي "بروميارأف آر"، قالت كروز خلال مؤتمر صحفي عقدته في لندن في إطار الحملة التسويقية لفيلمها الجديد: "أنا دائما محبة للعائلة منذ كنت طفلة صغيرة، وتربيت هكذا، فالعائلة لها دائما الأولية بالنسة لي، لكن عليَّ أن أعمل مثل أي شخص، ويجب إذن أن أجد توازنا بين عائلتي وعملي".

وذكر الموقع أنه رغم انشغالها وزوجها النجم الإسباني خافيير بارديم الذي يشاركها بطولة فيلم "كارتل"، إلا أنهما في غالب الأمر لن يجدا مشقة في البحث عن مربية ترعى ابنيهما كامل الوقت.

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