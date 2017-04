تارانتينو يختار أفضل 10 أفلام للعام الجاري حتى الآن من أهمها Gravity

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 08-10-2013 09:49

كعادته كل عام، فإن المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو قد أعلن عن اختياراته الخاصة لأفضل 10 أفلام لسنة 2013 حتى الآن، وذلك وفقا لوجهة نظره الخاصة بعيدا عن أي عامل آخر.

وضمت القائمة أفلام عشرة متنوعة، لم يذكرها بترتيب معين، أولها الفيلم الكوميدي Afternoon Delight للمخرجة جيل سولواي وبطولة كاثرين هان وجوش رادنور، ثم الفيلم الرومانسي Before Midnight للمخرج ريتشارد لينكلاتر وبطولة إيثان هوك وجولي ديلبي، وجاء بعد ذلك في القائمة فيلم المخرج وودي آلن Blue Jasmine بطولة كيت بلانشيت وآليك بولدوين، بعده فيلم الرعب والإثارة The Conjuring بطولة فيرا فارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج جيمس وان، ثم الفيلم الكوميدي Drinking Buddies للمخرج جوي سوانبرج وبطولة آنا هندريك وأوليفيا وايلد.

واستهل تارانتينو القسم الثاني من اختياراته العشرة بالفيلم الكوميدي Frances Ha للمخرج نواه بومباتش، ثم فيلم الخيال العلمي والإثارة Gravity للمخرج ألفونسو كوران وبطولة جورج كلوني وساندرا بولوك، يليه فيلم الكوميديا Kick-Ass 2 لجيف وادلو وبطولة جيم كاري وآرون تايلور جونسون وكلوي جراس مورتز، بعده جاء فيلم المغامرات The Lone Ranger للمخرج جور فيربنسكي وبطولة جوني ديب وأرمير هامر وهيلينا بونام كارتر، وأخيرا الفيلم الكوميدي This Is the End للمخرجين إيفان جولدبرج وسيث روجين وبطولة جيمس فرانكو.

القائمة متنوعة ليس فقط في نوعية الفيلم، من حيث الكوميديا والرعب والمغامرة، بل من الأفلام ضخمة الميزانية والأفلام منخفضة التكاليف، وقد وعد تارانتينو بتحديث هذه القائمة مع انتهاء العام الجاري بعد بدء عرض أفلام جديدة لم يحن موعدها بعد.