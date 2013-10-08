' زحمة العيد ' تربك استعدادات الأهلي في الجونة

قد تتسبب عطلة عيد الأضحى في إرباك استعدادات الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الجونة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان ينوي الدخول في معسكر مغلق بالجونة في الـ17 من أكتوبر استعدادا للمباراة إلا أن الفندق أخبره بصعوبة ذلك.

ورد الفندق على الأهلي بأنه ممتلئ عن آخره طوال أسبوع عيد الأضحى الذي يبدأ في الـ15 من أكتوبر حتى الـ19 من نفس الشهر.

ويحاول الأهلي إيجاد بديل سواء بإقامة المعسكر في القاهرة قبل الانتقال إلى الجونة أو بتوفير فندق آخر رغم تفضيل اللاعبين والجهاز الفني الفندق المعتاد.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والقطن الكاميروني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 20 أكتوبر بعدما انتهى لقاء الذهاب في جاروا بهدف لكل فريق.