الأظافر البيضاء موضة هوليوود اليوم

من أكثر صيحات أظافر 2013 انتشاراً هي صيحة الأظافر البيضاء؛ وها هي Helena Biggs، رئيسة تحرير مجلَّة تجميليَّة عالميَّة، تحدِّثنا عن أساسيَّات هذه الصيحة الجريئة ...

ممثِّلات هوليوود كـ Anne Hathaway وJessie Ware وZooey Deschanel هنَّ أبرز من دعا إلى هذه الصيحة. وإذا كنتِ تودّين القيام بتجربة مماثلة لهذه التجربة، فاتّبعي هذه النَّصائح، لتحصلي على أظافر بيضاء مشرقة:

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1. شكل أظافركِ وطولها

حافظي على أظافركِ قصيرة حتى تتلاءم مع أزيائك. إنَّ شكل الأظافر الماسيَّة هو أكثر الأشكال رواجاً خلال هذا الموسم. وإذا كنتِ رياضيَّة، فمن الأفضل أن تقومي بتقصير أظافركِ أكثر، مع تشكيلها بطريقة دائريَّة بسيطة.

2. لون بشرتكِ

من أكثر مميِّزات لون الأظافر البيضاء أنَّها يمكن أن تتماشى مع معظم ألوان البشرة. ولكن إن كانت بشرتكِ شاحبة، وشعرتِ بالقلق تجاه شحوبها، فقومي بإضافة لمسة فنيَّة إلى أظافركِ، فالقليل من اللون الأسود قادر على إضفاء المزيد من الجاذبيَّة والحيويَّة على أظافركِ.

3. تأثيرات إضافيَّة

لمزيد من التأثيرات المقترحة، أضيفي طبقةً من طلاء الكريستالات البيضاء لأظافر فائقة الأناقة، كما يمكنكِ وضع طبقة من طلاء الكافيار الأبيض.

4. اشعري بالمغامرة

لماذا لا تقومين بمزيد من المغامرة هذا الخريف؟! فالطلاء الأبيض، بالرُّغم من جاذبيَّته، يمكنه أن يجعلك تقومين بمزيد من المغامرة للحصول على لمسة إضافيَّة من الحيويَّة على أظافركِ.

لِمَ لا تقومين بتجربة أشكال جديدة من الكافيار الأبيض أو الاكسسوارات البلاستيكيَّة التي تلتصق بالأظافر؟

يمكنكِ أيضاً رسم هالة من طلاء الأظافر الأسود حول الطِّلاء الأبيض، كي تزيد من حيويَّة أظافرك، إضافةً إلى إخفائها للأطراف البيضاء التي قد تكون غير مرتَّبة.

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