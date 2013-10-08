زيت الزيتون والخيار لبشرة نضرة

لا تعتبر الوصفات الطبيعيَّة أقل تكلفة من مستحضرات التجميل والعناية الكيميائيَّة فحسب، بل تعتبر من أهم الوصفات ذات التأثير الجماليَّ والمغذِّي للبشرة.

ولكي تتمتَّعي ببشرة نضرة ومخمليَّة ناعمة كالحرير، فإنّ زيت الزيتون والخيار يقدِّمان لكِ بشرة نضرة تشع حيويَّة وإشراقاً؛ وكل ما عليكِ فعله هو مزج ملعقتين من زيت الزيتون، مع ملعقتين من عصير الخيار، وزلال بيضة، ثمّ افردي المزيج على بشرتكِ لمدَّة ربع ساعة.