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الرئيس اللبنانى يدين تعرض سيارة إسعاف لصواريخ سورية

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الرئيس اللبنانى يدين تعرض سيارة إسعاف لصواريخ سورية الرئيس اللبنانى يدين تعرض سيارة إسعاف لصواريخ سورية

أدان الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان تعرض سيارة إسعاف اليوم فى منطقة وادى حميد بشمال لبنان لصواريخ سورية.

ودعا فى تصريح أذاعه مكتب إعلام الرئاسة إلى تحييد المؤسسات الإنسانية عن الصراعات والأعمال الحربية.

من ناحية ثانية استعرض الرئيس سليمان مع وزير الخارجية عدنان منصور الأوضاع العامة واطلع منه على آخر المعطيات والمعلومات المتوفرة عن لبنانيى العبارة الاندونيسية.

وكان أكثر من 20 لبنانيا، معظمهم من النساء والأطفال، قد لقوا حتفهم جراء غرق عبارة تقل مهاجرين غير شرعيين فى المياه الإقليمية الإندونيسية، يوم الجمعة الماضى أثناء رحلة غير نظامية من شواطئ إندونيسيا إلى أستراليا.

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