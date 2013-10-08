"المستقبل اللبنانى": مسئولية ميقاتى تمويل المحكمة الدولية

رفض عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى النائب جان أوجاسابيان ربط رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتى مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموضوع مراسيم التنقيب عن النفط، مشدداً على أن تمويل المحكمة ملزم ومفروض على الدولة.

ولفت النائب جان أوجاسابيان فى تصريح له اليوم إلى أن ميقاتى سبق وأن وجد وسائل التمويل سابقا دون المرور فى الحكومة، مشددا على أن التذرع بأن الحكومة مستقيلة أو ربطها بتلزيمات النفط أمر مرفوض كليا.

وحذر أوجاسابيان من عدم تسديد لبنان ما يستوجب عليه فى ملف المحكمة أو التسويف والمماطلة فى التمويل معتبرا أن ذلك سينعكس سلبا على موقع لبنان ومصداقيته أمام المجتمع الدولى.

وعن وسائل التمويل قال أوجاسابيان، إن رئيس الحكومة هو المسئول ولديه الآليات والأساليب لتأمين التمويل لافتا إلى أن تيار المستقبل لا يتدخل فى الأمور التقنية فى هذا الملف وإنما المسئولية تقع على المعنيين فى الدولة.

ورأى أن هناك نوعا من الابتزاز فى القضية مذكرا بأن تمويل المحكمة لا يحتاج لعقد جلسة لمجلس الوزراء وإنما هى مستحقات دين وسبق أن تمت دون اعتراض حزب الله.