أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حركة ناصرية لبنانية تتهم حزب الله بالاستعداد لمعركة جديدة فى سوريا

Google+ Print
حركة ناصرية لبنانية تتهم حزب الله بالاستعداد لمعركة جديدة فى سوريا حركة ناصرية لبنانية تتهم حزب الله بالاستعداد لمعركة جديدة فى سوريا

اتهمت حركة الناصريين الأحرار اللبنانية حزب الله بممارسة ماوصفه بـ"عملية خداع" للترويج لانسحابه من سوريا، بينما هو يجرى عملية تموضع جديدة لميليشياته العسكرية فى سوريا، تمهيدا لبدء معركة جديدة تدعم النظام السورى محورها الزبدانى والقلمون وعرسال.

وطالب مجلس قيادة الحركة فى اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور زياد العجوز الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان ورئيس المكلف تمام سلام بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والتاريخية والإسراع بتشكيل حكومة بعيدا عن الضغوط والممارسات التهويلية التى يتعرضان لها.

ورأى المجلس أنه فى حال لم يقدم الرئيس اللبنانى ورئيس الحكومة المكلف على تشكيل حكومة بشكل فورى، فإنهما يتحملان مباشرة مسؤولية الانهيار الكامل للنظام، قائلا "إن نوايا حزب الله المعروفة هى الفراغ الكامل على كل مستويات الدولة، ويجب وقف مخططهم التدميرى الممنهج ضد كيان الدولة بتشكيل حكومة بشكل فورى ودون مزيد من التأخير".

من ناحية أخرى، وبمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الجيش العربى المصرى فى حرب أكتوبر، وجهت الحركة تحية للشعب المصرى ولقواته المسلحة التى سطرت النصر التاريخى الأول ضد العدو الصهيونى.

وأشاد بكلمة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، معتبراً إياه رجل الساعة وقائد مقدام تحتاجه والأمة العربية كلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض