حركة ناصرية لبنانية تتهم حزب الله بالاستعداد لمعركة جديدة فى سوريا

اتهمت حركة الناصريين الأحرار اللبنانية حزب الله بممارسة ماوصفه بـ"عملية خداع" للترويج لانسحابه من سوريا، بينما هو يجرى عملية تموضع جديدة لميليشياته العسكرية فى سوريا، تمهيدا لبدء معركة جديدة تدعم النظام السورى محورها الزبدانى والقلمون وعرسال.

وطالب مجلس قيادة الحركة فى اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور زياد العجوز الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والتاريخية والإسراع بتشكيل حكومة بعيدا عن الضغوط والممارسات التهويلية التى يتعرضان لها.

ورأى المجلس أنه فى حال لم يقدم الرئيس اللبنانى ورئيس الحكومة المكلف على تشكيل حكومة بشكل فورى، فإنهما يتحملان مباشرة مسؤولية الانهيار الكامل للنظام، قائلا "إن نوايا حزب الله المعروفة هى الفراغ الكامل على كل مستويات الدولة، ويجب وقف مخططهم التدميرى الممنهج ضد كيان الدولة بتشكيل حكومة بشكل فورى ودون مزيد من التأخير".

من ناحية أخرى، وبمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الجيش العربى المصرى فى حرب أكتوبر، وجهت الحركة تحية للشعب المصرى ولقواته المسلحة التى سطرت النصر التاريخى الأول ضد العدو الصهيونى.

وأشاد بكلمة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، معتبراً إياه رجل الساعة وقائد مقدام تحتاجه مصر والأمة العربية كلها.