السفير التركى الجديد فى بغداد يؤكد دعم بلاده لأمن وسيادة العراق

أكد السفير التركى الجديد لدى العراق فاروق قايمقجى أن بلاده تدعم بقوة أمن وسيادة العراق، وكان السفير التركى الجديد قايمقجى قد قدم أمس الاثنين، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى، وأكد الأخير خلال مراسم تقديم الأوراق ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

ونقل بيان للسفارة التركية فى بغداد اليوم الثلاثاء عن قايمقجى قوله "إن تركيا والعراق بلدان شقيقان وأن تركيا تدعم بقوة وحدة وسيادة واستقرار وأمن الديمقراطية فى العراق وهى تحتضن كافة شرائح المجتمع العراقى".

وأضاف البيان أن قايمقجى كان يعمل قنصلا عاما لبلاده فى البصرة لمدة سنتين حتى سبتمبر 2013، ولديه علاقات وثيقة وحميمة مع كافة الجهات فى محافظة البصرة وبذل جهدا كبيرا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية فى جنوب العراق.

يذكر أن العلاقات العراقية التركية كانت قد شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة رئيس مجلس النواب العراقى أسامة النجيفى وعدد من الشخصيات السياسية إلى تركيا مؤخرا وبحث مع المسئولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تطويرها.