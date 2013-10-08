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ميقاتى: نتعاطف مع النازحين السوريين ولكن الأولوية لحماية لبنان

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ميقاتى: نتعاطف مع النازحين السوريين ولكن الأولوية لحماية لبنان ميقاتى: نتعاطف مع النازحين السوريين ولكن الأولوية لحماية لبنان

دعا رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى إلى إقامة علاقات مستقرة مع الفلسطينيين عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وشدد نجيب ميقاتى خلال احتفال أقيم اليوم فى مقر رئاسة بالسراى الكبير لإطلاق لجنة الحوار اللبنانى الفلسطينى رؤيتها الجديدة بعنوان "نحو سياسة وطنية موحدة حول اللاجئين الفلسطينيين ورؤية مستقبلية للجنة الحوار اللبنانى الفلسطينى" على أن هذه العلاقة تقتضى من الفلسطينيين الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلطة القانون وعدم تحويل المخيمات إلى بؤر أمنية ومأوى للفارين من العدالة، الأمر الذى يؤدى إلى النفور بين الشعب اللبنانى والفلسطينيين.

ولفت إلى أن لبنان يمر بمرحلة من الصعوبات أبرزها مشكلة النازحين السوريين مما فرض واقعا جديدا فى لبنان أثر على البنية التحتية والوضع الأمنى والمعيشى.

وأكد أن بلاده استقبلت العديد من النازحين بشكل يفوق طاقاتها معتبرا انه لا يمكن حل هذه المشكلة دون مساعدة المجتمع الدولى وحل الأزمة السورية وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
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مصر 365

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