أرسنال يواصل الانتصارات في الدوري الأرجنتيني

بوينوس آيرس، (إفي): أكد أرسنال أنه الحصان الأسود لمرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم هذا الموسم وتغلب على مضيفه كولون بهدف نظيف، ليحافظ على فارق النقاط الثلاث مع نيويلز أولد بويز متصدر الترتيب، مع ختام مباريات الجولة العاشرة.

وسجل هدف مباراة الاثنين الوحيد اللاعب خوليو فورش (ق77)، ليبقى فريق المدرب جوستافو ألفارو هو الوحيد في البطولة الذي لم يلق الخسارة منذ انطلاق المرحلة الحالية.

وفضلا عن تألقه في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سان لورنزو ولكل 20 نقطة، تأهل أرسنال إلى نهائي كأس الأرجنتين حيث يواجه نفس الفريق الذي يقاسمه مركزه يوم 16 من الشهر الجاري.

بدوره، نال كولون خسارته الخامسة على التوالي ليتجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز السابع عشر، ليعجل برحيل مدربه روبين فوريستيلو، ثاني مدرب يترك منصبه في الجولة الحالية عقب تقدم المدرب كارلوس إيشيا باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق راسينج.

وفي إطار مباريات الاثنين، قلب خيمناسيا تأخره أمام فيليز سارسفيلد إلى انتصار بهدفين لواحد ويتقدم إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وبهدفي لوكاس ليشت (ق64) وماكسمليانو ميزا (ق75)، عوض أصحاب الأرض الهدف المبكر الذي أحرزه ماورو زاراتي (ق5).

وتوقفت المباراة لمدة 21 دقيقة في الشوط الأول بسبب انقطاع الكهرباء، ومع نهايتها توقف رصيد فيليز سارسفيلد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدوره فاز جودوي كروز، الذي يتولى تدريب المهاجم السابق مارتين باليرمو، على أول بويز بهدفين سجلهما الأوروجوائي جوناثان راميس (ق61) وخوان جارو (ق88).

وتقدم جودوي كروز إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة، مقابل عشر نقاط لأول بويز السادس عشر.

كما واصل لانوس نتائجه المتواضعة وخسر على أرض روساريو سنترال بهدفين لواحد.

سجل لأصحاب الأرض فرانكو نيل (ق64) ودييجو لاجوس (ق76)، فيما سجل سباستيان بلانكو هدف الزوار الوحيد (ق69).

ورفع روساريو سنترال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين خلف لانوس الحادي عشر.

يذكر أن الجولة الحالية شهدت فوز بوكا جونيورز على غريمه التاريخي ريفر بليت بملعبه (مونومينتال) بهدف الأحد في لقاء (سوبر كلاسيكو) الكرة الأرجنتينية، ليحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وتجمد رصيد ريفر عند 14 نقطة في المركز التاسع.

كما حقق نيويلز انتصاره الرابع على التوالي على حساب مضيفه كيلمس السبت بهدفين دون رد، ليحافظ على قمته.